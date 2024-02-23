ВОЙНА В Украине В киевской квартире экс-главы военно-врачебной комиссии при обыске нашли миллион долларов наличными

2024-02-23 11:32

Во время обыска у бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии (ВВК) в одной из квартир в Киеве обнаружили почти 1 млн долларов. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Обыски проводились в рамках расследования одного из уголовных производств", - говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный работал главой областной ВВК до лета 2021 года.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Верховная Рада приняла президентский закон о демобилизации - что и как он изменит

2024-02-23 12:54

В использованных для ударов по Украине северокорейских ракетах выявили комплектующие из США и ЕС

2024-02-23 12:29

В киевской квартире экс-главы военно-врачебной комиссии при обыске нашли миллион долларов наличными

2024-02-23 11:32

кремль готовит жителей роССии к затяжной войне с Украиной и Западом, - британская разведка

2024-02-22 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Верховная Рада приняла президентский закон о демобилизации - что и как он изменит 2024-02-23 12:54
В использованных для ударов по Украине северокорейских ракетах выявили комплектующие из США и ЕС 2024-02-23 12:29
В киевской квартире экс-главы военно-врачебной комиссии при обыске нашли миллион долларов наличными 2024-02-23 11:32
кремль готовит жителей роССии к затяжной войне с Украиной и Западом, - британская разведка 2024-02-22 21:37