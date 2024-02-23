ВОЙНА В Украине В киевской квартире экс-главы военно-врачебной комиссии при обыске нашли миллион долларов наличными

2024-02-23 11:32

Во время обыска у бывшего главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии (ВВК) в одной из квартир в Киеве обнаружили почти 1 млн долларов. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Обыски проводились в рамках расследования одного из уголовных производств", - говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный работал главой областной ВВК до лета 2021 года.