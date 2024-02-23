Які документи мають бути у громадян, чиї близькі пішли на війну — повний перелік
2024-02-23 18:28
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.
«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути», — йдеться в повідомленні.
До таких даних відносяться:
- Прізвище, ім’я і по-батькові;
- Дату народження;
- Копію паспорта;
- Контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
- Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник;
- Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
- Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо);
- Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону;
- Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів;
- Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира;
- Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини;
- Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.