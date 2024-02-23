ВОЙНА В Украине Які документи мають бути у громадян, чиї близькі пішли на війну — повний перелік

2024-02-23 18:28

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.

«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути», — йдеться в повідомленні.

До таких даних відносяться: