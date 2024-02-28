Жизнь В Украине начала действовать электронная очередь пересечения границы на авто

2024-02-28 10:29

Кабинет Министров внес изменения в порядок экспериментального проекта Электронная очередь пересечения границы. Кроме грузовиков и автобусов, очередь будет действовать для легковых автомобилей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.



Водители легковых авто смогут использовать электронную очередь с помощью системы Электронная очередь пересечения границы или с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения Дія.



Электронная очередь пересечения границы - это система онлайн-бронирования места в очереди для пересечения границы. По состоянию на 27 февраля 2024 года Очередь доступна для грузовых автомобилей и автобусов.



Очередь позволяет перевозчикам зарегистрироваться и выбрать пункт пропуска и дату пересечения границы. После этого система резервирует место в очереди на время. По прибытии в пункт пропуска в забронированное время перевозчик проходит контроль без очереди.



Система доступна на пунктах пропуска, таких как Краковец – Корчова, Рава-Русская – Гребенное, Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков), Шегини – Медика, Ягодин – Дорогуск (для пустых грузовиков).