Жизнь фото Що покаже Національна опера України у березні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2024-02-28 13:34

На березень Національна опера України має грандіозні плани - створити своїм шанувальникам піднесений весняний настрій! І не тільки традиційними святковими Гала-концертами, улюбленими виставами, а й зустрічами із зірками оперної та балетної сцени.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами!

І ось лише деякі з яскравих березневих подій головної оперної сцени країни.

Розпочинається перший місяць весни з феєрверка почуттів та емоцій:

1 березня (п’ятниця) о 17:00 – неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен».

Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Сергій Пащук. Також у ролях: Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мікаела), В’ячеслав Базир (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

2 березня (субота) о 15:00 – дві одноактні вистави:

• Комічна опера «Служниця-пані» Дж.Б.Перголезі у виконанні Ольги Фомічової (Серпіна), Олександра Бойка (Умберто), Сергія Соловйова (Веспоне), Ліани Косович (партія клавесина). Диригент – Віктор Олійник.

• Балет «Болеро» М.Равеля у виконанні Ольги Голиці (Дівчина в білому), Володимира Кутузова (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама в чорному). Диригент – Герман Макаренко.

3 березня (неділя) о 15:00 – одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш).

В титульній партії цього разу на сцену вийде Олександр Мельничук. Також в головних партіях заявлені: Вікторія Ченська (Абігайль), Сергій Магера (Захарія), Анжеліна Швачка (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель) та ін.

7 березня (четвер) та 8 березня (п’ятниця) о 17:00 - Оперно-балетний дивертисмент за участю провідних артистів опери та балету, симфонічного оркестру та хору Національної опери України. Програма концерту: https://opera.com.ua/afisha/operno-baletniy-divertisment

9 березня (субота) о 15:00 – до 210-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка балет «Лілея» Костянтина Данькевича.

Відомому українському композитору вдалося блискуче інтерпретувати український народний мелос, створивши виразну танцювальну музику з розгорнутими лейттемами головних героїв. Вистава вважається дорогоцінною перлиною національного хореографічного мистецтва з утіленням шевченківських поетичних образів на українській балетній сцені.

В головних партіях найромантичніше балетна пара - Тетяна Льозова (Лілея) та Ярослав Ткачук (Степан). А «втіленням зла» цього разу буде Ян Ваня (Князь).

10 березня (неділя) о 17:00 – опера Вінченцо Белліні «Норма».

У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва…

В титульній партії зірка світової оперної сцени, провідна солістка Національної опери України — Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Полліон), Ірина Петрова (Адальжіза), Сергій Ковнір (Оровез). Наталія Николаїшин (Клотильда) та Олександр Дяченко (Флавій). Диригент — Алла Кульбаба.

14 березня (четвер) о 17:00 – до 220-річчя від дня народження Йогана Штрауса (батька) одна із найяскравіших балетних вистав театру — балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 23 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Катерину Алаєву (Аннель), Ольгу Киф’як-фон-Краймер (Карла), Даниїла Пащука (Франс), Іллю Морозова (Кайзерлінг) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

15 березня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай (Чіо-Чіо-сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Оксана Крамарева (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Богдан Тарас (Бонза) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

16 березня (субота) о 15:00 – вечір сучасних одноактних балетів

• «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, орus 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймайера. Солісти: Анастасія Шевченко та Ян Ваня.



• «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.

17 березня (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник».

Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. У ролях: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Ольга Фомічова (Розіна), Сергій Магера (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Ірина Петрова (Берта) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

Також у березневій афіші заявлені:

21 березня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот», який часто називають справжнім святом танцю. У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Олексій Швидкий (Санчо Панса), Ольга Голиця (Кітрі), Микита Сухоруков (Базиль), Олена Карандєєва (Мерседес) та ін.

22 березня (п’ятниця) о 17:00 – лірична філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Головні партії виконають: Дмитро Кузьмін (Фауст), Тарас Штонда (Мефістофель), Тетяна Ганіна (Маргарита) та ін. Окрасою вистави є знаменита балетна сцена «Вальпургієва ніч».

23 березня (субота) о 15:00 – витончено-романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана з Наталією Мацак та Сергієм Кривоконем в головних партіях.

24 березня (неділя) о 17:00 – опера «Флорія Тоска» Дж.

Пуччіні, яка поза сумнівом вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. В головних ролях: Оксана Крамарєва (Флорія Тоска), Дитро Кузьмін (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа), Сергій Ковнір (Анжелотті), Дмитро Агеєв (Ризничий) та ін.

28 березня (четвер) о 17:00 –зворушливий сучасний балет «Грек Зорба» на музику Мікіса Теодоракіса.

Цього разу історію палкого кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій втілять на сцені Володимир Кутузов (Грек Зорба, прем’єра), Юлія Кулик (Марина, прем’єра), Олександр Скулкін (Джон, прем’єра), Ян Ваня (Маноліос) та ін. 29 березня (п’ятниця) о 17:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У ролях: Ольга Матушенко (Наталка Полтавка), Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Володимир Тишков (Виборний), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Петро Приймак (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш. 30 березня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету… В головних ролях: Тетяна Льозова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха), Райса Бетанкоурт (Цариця), Андрій Скляр (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін.

31 березня (неділя) о 17:00 – одна з найпопулярніших опер у світі - «Богема» Дж.Пуччіні в постановці італійського режисера Італо Нунціата. В головних партіях заявлені: Олег Злакоман (Рудольф), Лілія Грєвцова (Мімі), Анастасія Поважна (Мюзетта) та ін.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!