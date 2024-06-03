ВОЙНА В Украине В ВСУ назвали самые горячие направления на фронте

2024-06-03 14:31

С начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений. Самая напряженная ситуация на Покровском и Северском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 3 июня.

"С начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений. Российские оккупанты осуществили 472 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов из разных типов вооружений. Также агрессор нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 28 ударов дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении с начала суток активных штурмовых действий врага не происходило. ВСУ продолжают наращивать оборонные возможности.

На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Невского. Ситуация там напряженная.

В районе Тернов на Лиманском направлении попытка противника приблизиться к позициям украинских войск успеха не имела.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял уже пять попыток прорвать оборонительные рубежи в районах Выемки и Раздолевки. Одна атака отбита, четыре - продолжаются. Ситуация контролируется.

В районе Клищиевки на Краматорском направлении отражена атака противника, продолжается бой у Ивановского. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается обостренной - сейчас продолжаются 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. Ситуация под контролем сил обороны.

На Кураховском направлении в районах Парасковеевки и Водяного продолжаются три боестолкновения. Наши защитники контролируют ситуацию. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении остановлены две попытки врага продвинуться в направлениях Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Крынок.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.