ВОЙНА В Украине Офиса генпрокурора начал расследование факта гибели мужчины в ТЦК Житомирской области

2024-06-07 20:34

По факту смерти мужчины в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Житомирской области начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту смерти военнообязанного", - говорится в заявлении.

По данным следствия, гражданин был доставлен в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимацию.

2 июня в больнице констатировали его смерть. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в городе Звягель в Житомирской области мужчина скончался в больнице после того, как ему стало плохо в помещении местного военкомата.

После смерти 32-летнего военнообязанного в селе Барановка Житомирской области более ста человек вышли на акцию протеста под здание местного ТЦК. По словам местных жителей, мужчина поступил в больницу с многочисленными травмами. В ТЦК заявляют, что мужчину не избивали, а причиной смерти стала эпилепсия.