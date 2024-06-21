ВОЙНА В Украине Турецкую авиакомпанию оштрафовали на большую сумму за два чартерных рейса на россию

2024-06-21 12:29

На турецкую компанию Sapphire Havacilik Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США наложило штраф в размере 285 тыс. долларов за выполнение не менее двух чартерных рейсов на россию на самолете американского производства Gulfstream. Об этом сообщает Flightglobal.

Отмечается, что 13 октября прошлого года компания совершила рейс Gulfstream (TC-GLF) из Стамбула в Тюмень с двумя гражданами россии. Самолет также использовался для транспортировки гражданина россии с Мальдивских островов в Москву примерно 21 января этого года.

Оплата в пользу Air Sapphire была произведена из-за нероссийского постороннего чартерного брокера, однако американское бюро утверждает, что оба рейса контролировали российские граждане или чартерные.

Компания временно реэкспортировала произведенные в США самолеты на воссию без лицензии и тем самым нарушила экспортный контроль за авиационными товарами. Компания призналась в своем нарушении в рамках мирового соглашения, сотрудничала и помогала в расследовании.

По словам помощника министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрода, не имеет значения, использует ли гражданин россии другой паспорт - например, кипрский, как это было в этом случае.

"Пусть это станет уроком для чартерных брокеров и операторов во всем мире: если вы будете способствовать таким путешествиям, нарушая наши правила, вы можете заплатить высокую цену", - заявил он.