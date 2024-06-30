Жизнь Изменятся ли тарифы на свет в Украине: сколько придется платить в июле

2024-06-30 10:30

О возможности еще большего роста речь не идет.

В июле украинцы получат обновленные счета за электроэнергию, поскольку тариф будет повышен от 2,63 до 4,32 грн за кВт*ч. После смены стоимости электроэнергии в среднем каждая семья заплатит на 285,6 грн больше.

Об этом пишет издание "Эспрессо".

В Украине правительство утвердило новый фиксированный тариф на электроэнергию для населения. Согласно постановлению №632 с 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей увеличился от 2,64 грн/кВт∙ч до 4,32 грн/кВт∙час.

Следует подчеркнуть, что тариф фиксирован и не дифференцируется по объему потребления. Поскольку такая цена должна действовать до конца 2024 года, изменений в стоимости электроэнергии в июле не предусматривается.

Значительное повышение стоимости электроэнергии в прошлом месяце вызвало значительную обеспокоенность граждан, однако эксперты объясняют, что такое решение было вынужденным.

Так, нардеп Сергей Нагорняк, являющийся членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отметил, что такие меры позволят государственным компаниям прекратить субсидирование населения и собрать достаточно средств для того, чтобы реализовать проекты по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Также это позволит Укргидроэнерго начать строительство Каневской ГАЭС, которая будет иметь 1000 МВт мощности.

Тариф, введенный с начала лета, будет распространяться на всех бытовых потребителей:

Потребителей, являющихся частью коллективных объединений в жилом секторе (ОСМД, общежития и т.п.), где электричество идет на использование бытовых нужд жителей

Потребителей с электрическим отоплением (с 1 июня по 30 сентября)

Других потребителей, имеющих право на использование электроэнергии по тарифам для бытовых потребителей согласно законодательству

Напомним, до 1 июня 2023 года в Украине действовали значительно более низкие тарифы на электроэнергию для населения. Были установлены два основных тарифа: за использование до 250 кВт-ч в месяц потребители платили 1,44 грн/кВт-час, а за превышение этого лимита — 1,68 грн/кВт-час.