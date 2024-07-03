Политика Глава Офиса президента Зеленского встретился в Вашингтоне с помощником президента США

2024-07-03 15:38

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента США Филом Гордоном. Об этом он сообщил в Telegram.

"Обсудили дальнейшие шаги после прошедшего в Швейцарии недавнего Саммита мира. Отметил важную роль участия в Саммите вице-президента США Камалы Харрис. Также детально говорили о планах на саммит НАТО, который состоится на следующей неделе, и об американской поддержке Украины", - написал Ермак.

Накануне стало известно, что руководитель ОП вместе с вице-премьер-министром по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко находится с визитом в США. 2 июля Ермак провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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