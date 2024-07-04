ВОЙНА В Украине Под завалами разрушенного вражеской ракетой дома в Днепре обнаружили тело погибшей

2024-07-04 11:34

Спасатели обнаружили тело погибшей под завалами дома в Днепре, по которому россияне ударили 28 июня. Таким образом, количество жертв той атаки возросло до трех. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, напомнив, что 4 июля в Днепре объявили днем траура.

Также в больнице скончалась женщина, получившая ранения во время российского удара по Днепру 3 июля. Число жертв этой атаки увеличилось до шести.

"Ночью под завалами днепровского дома, который россияне изуродовали в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва того удара. В больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время вчерашней атаки на город. В общей сложности погибли шесть человек" , – написал Лысак.