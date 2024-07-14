Политика НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ

2024-07-14 10:09

Читаю новости о покушении на Трампа и думаю: на какой наивнейший электорат это рассчитано? А не наивный электорат даже в новостной ленте найдет массу несостыковок.

Судите сами:

Стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены, пишет New York Post со ссылкой на источники ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа, им стал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

ФБР заявило, что не располагало информацией о подготовке покушения на Трампа.

ФБР назвало стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Трампа. При этом оно считает, что Трампу сейчас ничто не угрожает".

И сразу тут масса вопросов:

- если ФБР НЕ РАСПОЛАГАЛО ДАННЫМИ тогда, то с чего оно сейчас так уверено, что Трампу ничто не угрожает? Может оно снова "не располагает"? Или, что скорее, изучив вопрос, знает, что стрелял большой профи и все сделал так, чтоб Трампа прцарапать, но не изувечить?

- Почему изначально говорилось, что убийца исчез, потом - что обнаружено его логово с винтовкой на большом расстоянии от объекта, затем - что он ликвидирован сразу наместе? Ведь если логово нашли позже и пустым, с одоой винтовкой, то о каком "наместе" вообще может быть речь? И какое "большое расстояние", емли это - 100 метров?

- Может все не стыкует потому, что сложно подбирали кандидатуру "убийцы"? И оказался им, конечно же, латинос, с расширением числа которых в Америке так активно боролся Трамп-президент, строя стену с Мексикой (да-да, стена Яценюка на американских просторах).

Пенсильвания - штат сложный для Трампа, колеблющийся, сейчас он шел там с Байденом "голова в голову". "Колебнуть" Штат "МЕТОДОМ КЕННЕДИ" - задача, требующая некого мужества от Трампа (если он знал) и отчаянности от его технологов (если действовали на свой риск).

Но Трамп - не молодой перспективный Кеннеди с его Речами о мире. Геронтофилическая борьба хамства и маразма, в которой сейчас находятся Штаты - прямая угроза миру, особенно учитывая методы борьбы, на пошли идут конкуренты.

А на кону у них - планетарная система сдержек и противовесов, мировая система безопасности, огромный ядерный арсенал, вся мощь НАТО и в принципе вопрос выживания континентов.

То, что такая предвыборная борьба развернулась в Штатах уже сейчас, в июле (а выборы в ноябре), говорит о том, что экстремальный хаимкий маразм будет крепчать. И это - во время Третьей мировой, которую еще можно остановить, но им не до этого.

Надо ли говорить, что (при такой истерике штабов!) американской администрации - не до спасения Украины и не до окончательной победы над российской "осью зла"? Не до оттаскивания Китая от москвы. Не до активного сдерживания Пхеньяна и Тегерана с его новым руководством.

То есть вся система, державшаяся на "американском жандарме" и штатовском "третейском судье" посыплется в ближайшие недели и может развалиться с ближайшие месяцы.

И тут уже - спасайся, кто может. Оперативнее всех добежали поляки, урвав у Штатов кредит на 2 млрд дол. и купив F-35, Абрамс и Атакамс. Но Украине и другим так не жить. Уже не жить.

Потому все, что реально сейчас сделать - это перестать растить наивные мечты о мире и приготовиться (хотя бы морально) к большой войне.

Потому что выборами американское противостояние не закончится, их турбулентность всколыхнет все, что было загнано в темный угол геополитики. И все ЭТО попытается взять реванш.

А где в этих раскладах Украина? Нет ее. Она - в воронке, в эпицентре беды, когда мало кто придет и никто не поможет.

Полякам - приготовиться.

Янина Соколовская.