ВОЙНА В Украине Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше

2024-08-01 10:27

Советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко заявил, что Украина в вопросе энергетики вышла на относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет носить незначительный характер. Об этом он сказал в эфире телеканала Киев24.

По словам Бойко, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода стала прохладнее.

"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде пребываем в относительном балансе", - отметил он.

Бойко добавил, что в случае отсутствия "внешнего влияния" Украина в течение следующих трех месяцев может держаться на вышеупомянутом относительном балансе.

"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - сказал советник премьер-министра Украины по энергетике.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сегодня в Украине не прогнозируется почасовых отключений света

2024-07-31 13:34

Министр энергетики оценил состояние украинской энергосистемы

2024-07-29 13:32

В Украине изменили график отключения света 25 июля: когда не будет ограничений

2024-07-25 16:05

Графики отключения света на 22 июля - В пиковые часы обесточат половину потребителей

2024-07-22 12:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Житомирской области дети нашли 152-мм снаряд и принесли домой показать родителям

2024-08-01 14:29

На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу

2024-08-01 13:35

Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше

2024-08-01 10:27

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам внутри роССии, - МИД

2024-07-31 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Житомирской области дети нашли 152-мм снаряд и принесли домой показать родителям 2024-08-01 14:29
На Закарпатье разоблачили организатора новой схемы незаконной переправки мужчин за границу 2024-08-01 13:35
Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше 2024-08-01 10:27
Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам внутри роССии, - МИД 2024-07-31 22:15