ВОЙНА В Украине Энергосистема Украины впервые за долгое сбалансирована - отключений станет намного меньше

2024-08-01 10:27

Советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко заявил, что Украина в вопросе энергетики вышла на относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет носить незначительный характер. Об этом он сказал в эфире телеканала Киев24.



По словам Бойко, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода стала прохладнее.



"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде пребываем в относительном балансе", - отметил он.



Бойко добавил, что в случае отсутствия "внешнего влияния" Украина в течение следующих трех месяцев может держаться на вышеупомянутом относительном балансе.



"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - сказал советник премьер-министра Украины по энергетике.