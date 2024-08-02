ВОЙНА В Украине Избиение сотрудника ТЦК в Ворохте - четырем местным жителям объявили о подозрении в хулиганстве

2024-08-02 10:27

Правоохранители объявили о подозрении четырем жителям Ворохты в Ивано-Франковской области. Мужчины избили военнослужащего ТЦК и повредили его автомобиль из-за установки блокпоста, который "отпугивал туристов". Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Конфликт между жителями Ворохты и военнослужащими ТЦК произошел 4 июля. В результате стычки 47-летнему военкому неизвестные нанесли несколько ударов в лицо. Также применили перечный баллончик, пострадавший получил химический ожог.

Полицейские провели одновременно несколько десятков обысков в Ворохтянской общине. Изъяли мобильные телефоны у фигурантов и другие доказательства, которые направили на проведение необходимых экспертиз.

Следователи объявили о подозрениях четырем фигурантам, совершавшим хулиганские действия. Правонарушители - местные жители 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения.

Вскоре суд должен избрать подозреваемым меры пресечения. Подозреваемым грозит наказание от ограничения свободы до пяти лет до заключения сроком до четырех лет.