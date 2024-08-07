Жизнь фото Національна опера України розпочинає 157-й театральний сезон - репертуар серпня

2024-08-07 12:28

Свій 157-й театральний сезон Національна опера України розпочинає незвично рано – 10 серпня 2024 року. І дуже символічно, що відкривається сезон нашим рідним - перлиною українського оперного мистецтва «Наталкою Полтавкою» Миколи Лисенка, а вже наступного дня глядачі побачать неймовірний балет Євгена Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Також в серпневій афіші окрім Гала-концерту з нагоди Дня Незалежності України (24 серпня) заявлені кращі взірці світової та української оперної та балетної класики.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами!

Відкриває 157-й театральний сезон:

10 серпня (субота) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка.

Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Микола Дядюра.

11 серпня (неділя) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова.

Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету… В головних ролях: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха, Цариця), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

15 серпня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот», який часто називають справжнім святом танцю. У ролях: Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Олексій Швидкий (Санчо Панса), Ілона Кравченко (Кітрі), Ян Ваня (Базиль), АнастасіяШевченко (Вулична танцівниця), Даниїл Пащук, Дар’я Косміна (Мерседес) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

16 серпня (п’ятниця) о 17:00 – неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен».

Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Олександр Мельничук (Ескамільо), Дмитро Агеєв (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

17 серпня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель» (третій прем’єрний показ).

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще взимку пройшла в Японії. І ось нарешті настав час української прем’єри! В третьому прем’єрному показі беруть участь: Наталія Мацак (Жізель), Сергій Кривоконь (Альберт), Еліна Бідна (Мірта) та ін.

18 серпня (неділя) о 15:00 – одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш).

В титульній партії цього разу на сцену вийде Геннадій Ващенко. Також в головних партіях заявлені: Вікторія Ченська (Абігайль), Сергій Магера (Захарія), Алла Позняк (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

22 серпня (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

В титульній партії – Катерина Курченко. Також в головних ролях: Олександр Скулкін (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

23 серпня (п’ятниця) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика.

В головних ролях: Сергій Магера (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін.

24 серпня (субота) о 15:00 – Гала-концерт до Дня Незалежності України за участі провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України.

Також в серпневій афіші заявлені:

25 серпня (неділя) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

29 серпня (четвер) о 17:00 – балет М.Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного.

30 серпня (п’ятниця) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник».

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

31 серпня (субота) о 15:00 – зворушливий сучасний балет «Грек Зорба» на музику Мікіса Теодоракіса – трагічна історія палкого кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!

Додатклва інформація стосовно планів Національної опери України на 157-й театральний сезон.

- нова постановка опери Джузеппе Верді «Трубадур» режисера Віталія Пальчикова зі сценографією Марії Левитської (прем’єра запланована на осінь 2024)

- балет «Марна пересторога» в хореографії Фредеріка Аштона (прем’єрні покази плануються в грудні 2024)

- балет «Варіації Доніцетті» (робоча назва) в хореографії Джорджа Баланчина (прем’єрні покази заплановані на кінець весни 2025)

- «Воєнний реквієм» Бенджаміна Бріттена, виконання якого заплановано до третіх роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого 2025 року.

- Також тривають перемовини з Іваном Уривським про сценічну постановку опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана» (наразі в репертуарі театру ця опера виключно в концертному виконанні).

- Продовжується співпраця з композитором Олександром Родіним над оперою «Конотопська відьма».

Також запланована низка закордонних подій:

• участь у Нью-Йоркському фестивалі балету з нещодавньою прем’єрою — балетом «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова в постановці Олексія Ратманського

• участь у Міжнародному оперному фестивалі в Польщі з оперою Джузеппе Верді «Макбет» у постановці Італо Нунціати.