ВОЙНА В Украине В Минэнерго сообщили о ситуации с отключениями света в регионах

2024-08-14 13:34

В Минэнерго сообщили о ситуации в регионах относительно обесточений по состоянию на 14 августа. В частности, в Донецкой области в результате боевых действий обесточено более 3 тысяч потребителей; из-за повреждений газопроводов и технарушений без газа более 6 тысяч абонентов в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточено 3,2 тысячи абонентов в одном населенном пункте. Энергетики запитали 3,3 тысячи абонентов. На данный момент остаются без напряжения 138 населенных пунктов - всего 79,2 тысяч абонентов.

В Запорожской области за минувшие сутки энергетики запитали 102 потребителя в одном населенном пункте, которые были обесточены в результате боевых действий. Всего в результате боевых действий остаются без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

В Ровенской области в одном из районов по технологическим причинам отключено от газоснабжения 6086 абонентов.

В Сумской области в результате боевых действий без электроснабжения остается 88 населенных пунктов - более 7 тысяч абонентов. В одном из населенных пунктов в результате удара УАБом поврежден стальной подземный распределительный газопровод. Отключены от газоснабжения 724 потребителя.

В Харьковской области за минувшие сутки энергетики вернули электроснабжение 2,7 тысячи потребителей. На утро в результате боевых действий без напряжения 38,8 тысяч потребителей.

В Черниговской области из-за боевых действий без электроснабжения 1,2 тысячи абонентов в 18 населенных пунктах.