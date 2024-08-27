Жизнь фото Що покаже Національна опера України у вересні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2024-08-27 15:35

Вереснева афіша Національної опери України багата на яскраві події – це і найпопулярніші зразки світової та української оперної і балетної класики, це і сучасні постановки. А ще глядачі на згадку про літню спеку матимуть змогу переміститися до сонячної Іспанії у сучасних балетах-мініатюрах: знаменитому «Болеро» Моріса Равеля та балеті «Трикутний капелюх» на музику Мануеля де Фалья. Також вересень стане знаковим для балетної трупи театру, яка запрошена до США на фестиваль «Fall for Dance Festival» з балетом «Елегія воєнного часу».

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), Національна опера України своїм вересневим репертуаром гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами, що допоможе нам всім (і глядачам, і виконавцям) уникнути постстресового емоційного «вигорання»!

Відкриває перший місяць осені опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан) - 1 вересня (неділя) о 15:00. Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Богдан Тарас (Бонза) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

5 вересня (четвер) о 17:00 - балет «Віденський вальс». Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 23 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Олександру Панченко (Аннель), Катерина Курченко (Карла), Олександра Скулкіна (Франс), Іллю Морозова (Кайзерлінг) та ін. Диригент – Герман Макаренко.



6 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Ріголетто» Дж.Верді поставлена за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго - протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І.

В титульній партії – Петро Приймак. Також в головних ролях: Дмитро Іванченко (Герцог), Ольга Фомічова (Джільда), Анжеліна Швачка (Маддалена), Сергій Магера (Спарафучіле) та ін.

7 вересня (субота) о 15:00 - комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

В головних ролях: Даниїл Пащук (Фігаро), Катерина Миклуха (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф), Катерина Козаченко (Графиня), Євген Логвиненко (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін.

8 вересня (неділя) о 15:00 - опера «Турандот», яка стала лебединою піснею великого італійського композитора Дж. Пуччіні. Це один з невмирущих шедеврів музичного мистецтва, який протягом багатьох десятиліть залишається найулюбленішим твором, як для виконавців, так і для глядачів. В головних партіях заявлені: Оксана Крамарева (Принцеса Турандот), Лілія Гревцова (Лю, юна рабиня), Олег Злакоман (Калаф), Сергій Ковнір (Тимур), та ін.

12 вересня (четвер) о 17:00 – вечір одноактних балетів.

• «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

• «Елегія воєнного часу» на музику В.Сильвестрова - у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. І це уже буде 5-й показ української прем’єри цього балету в Національній опері України.

Наступні - 6-й та 7-й покази відбудуться в уже США під час фестивалю «Fall for Dance Festival», який проходитиме уже в 21-ше. 8 провідних солістів балетної трупи театру: Микита Сухоруков, Анастасія Шевченко, Сергій Кривоконь, Наталія Мацак, Ярослав Ткачук, Тетяна Льозова, Ольга Голиця, Володимир Кутузов відкриватимуть цей престижний фестиваль балетом «Елегія воєнного часу» на сцені New York City Center https://www.nycitycenter.org/fall-for-dance-schedule/

А вже наступного місяця (в жовтні 2024 р.) балетна трупа Національної опери України запрошена на великий гастрольний тур з концертною програмою по знаковим містам США https://nationalukraineballet.com/ - гастрольний графік на жовтень 2024.

13 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Макбет» Дж.Верді.

Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив драму «Макбет» майже без змін. В цій роботі поєдналися кращі музичні знахідки трьох попередніх опер: «Двоє Фоскарі», «Жанна д'Арк» і «Аттіла». Прем'єра пройшла у Флоренції 14 березня 1847 році та мала великий успіх. Прем'єра вистави на київській сцені відбулася 28 червня 2007 року. Постановний склад: режисер-постановник – Італо Нунціата, диригент-постановник - Володимир Кожухарь, хормейстер-постановник – Лев Венедиктов, художник-постановник – Марія Левитська.

В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко. Також в головних ролях: Вікторія Ченська (Леді Макбет), Сергій Магера (Банко), Наталія Николаїшин (Дама леді Макбет), Сергій Пащук (Малькольм), Дмитро Кузьмін (Макдуф) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

Також у вересневій афіші заявлені:

14 вересня (субота) о 15:00 – два одноактних балети з іспанським флером:

«Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья з Христиною Шишпор та Володимиром Кутузовим у главних ролях та «Болеро» Моріса Равеля у виконанні Євгена Логвиненко, Наталії Міщенко та Владислави Аксютіної. Диригент – Микола Дядюра.

15 вересня (неділя) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

19 вересня (четвер) о 17:00 – балет А.Адана «Жізель» (четвертий прем’єрний показ).

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще взимку пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

20 вересня (п’ятниця) о 17:00 - лірична філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді.

21 вересня (субота) о 15:00 - балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету…

22 вересня (неділя) о 15:00 - опера «Травіата» Дж.Верді в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка.

26 вересня (четвер) о 17:00 - романтичний балет А.Адана «Корсар» у сценічній редакції Віктора Яременка давно став прикрасою репертуару Національної опери України.

27 вересня (п’ятниця) о 17:00 - одна з найпопулярніших опер у світі - «Богема» Дж.Пуччіні в постановці італійського режисера Італо Нунціата. Романтично-трагічна історія паризької богеми.



28 вересня (субота) о 15:00 - балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет.

29 вересня (неділя) о 15:00 - наймасштабніша постановка часів незалежної України – опера Дж.Верді «Дон Карлос».



Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!