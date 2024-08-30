ВОЙНА В Украине Враг формирует новую бригаду численностью около 5 тыс для усиления группировки "Север"

2024-08-30 12:29

Враг формирует новую бригаду численностью около 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ОТГ Харьков.

Отмечается, что формирование общей численностью 4921 военнослужащих, будет выполнять задачи в интересах группировки войск Север.

Также сообщается, что на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не испытала. Войска врага не оставляют попыток вытеснять украинских военных с занимаемых позиций. В районе населенного пункта Глубокое оккупанты пытались осуществить перегруппировку, в результате действий Сил обороны понесли потери, планируют эвакуационные мероприятия. Вблизи Лукьянцев подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса осуществили пополнение БК минометных расчетов.

Кроме того, в районе Старицы и Огурцово враг осуществляет меры логистического обеспечения, инженерного оборудования и позиций. Активизировал ведение воздушной разведки. В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением двух танков и двух МТЛБ, понес потери и отошел.

В районе населенного пункта Тихое противник продолжает производить замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.