В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах

В среду 4 сентября энергетики увеличили ограничения света для потребителей - добавили очередь отключения с 11:00 до 13:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключения по такому графику:
Причиной энергетики называют снижение мощности генерации электроэнергии на некоторых энергообъектах.
Ранее, объемы ограничения света в среду 4 сентября прогнозировали несколько меньшими:
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.