ВОЙНА В Украине В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах

2024-09-04 17:37


В среду 4 сентября энергетики увеличили ограничения света для потребителей - добавили очередь отключения с 11:00 до 13:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключения по такому графику:

  • 10:05 - 13:00 - две очереди отключений;
  • 13:00 - 15:00 - одна очередь отключений;
  • 15:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Причиной энергетики называют снижение мощности генерации электроэнергии на некоторых энергообъектах.

Ранее, объемы ограничения света в среду 4 сентября прогнозировали несколько меньшими:

  • 00:00 - 5:00 - одна очередь отключений;
  • 5:00 - 11:00 - две очереди отключений;
  • 11:00 - 15:00 - одна очередь отключений;
  • 15:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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В Украине увеличили ограничения света из-за снижения генерации на энергообъектах 2024-09-04 17:37