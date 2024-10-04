ВОЙНА В Украине фото Российские военные преступники начали маскировать мины-лепестки - как не пострадать

2024-10-04 18:28

Оккупанты маскируют противопехотные мины ПФМ-1 Лепесток, чтобы сделать их менее заметными. Об этом сообщает Херсонская ОВА на своем Telegram-канале.

Российские военные преступники обмазывают их клеем и обваливают в земле, пыли и листьях. Таким образом, мины становятся менее заметными, и их можно ошибочно воспринять за камни или мусор.

"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не трогать незнакомые предметы, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", - добавили в ОВА.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Польша уже готова приступить к тренировке бойцов Украинского легиона

2024-10-04 19:31

фото Российские военные преступники начали маскировать мины-лепестки - как не пострадать

2024-10-04 18:28

ЧИ БУДЕ ПОВІСТКА ВВАЖАТИСЯ ВРУЧЕНОЮ, ЯКЩО ЗМІНЕНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ВІДОМА ТЦК

2024-10-04 15:37

Украинку оштрафовали на 140 тысяч гривен за сообщения о передвижении работников ТЦК

2024-10-04 12:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Польша уже готова приступить к тренировке бойцов Украинского легиона 2024-10-04 19:31
фото Российские военные преступники начали маскировать мины-лепестки - как не пострадать 2024-10-04 18:28
ЧИ БУДЕ ПОВІСТКА ВВАЖАТИСЯ ВРУЧЕНОЮ, ЯКЩО ЗМІНЕНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ВІДОМА ТЦК 2024-10-04 15:37
Украинку оштрафовали на 140 тысяч гривен за сообщения о передвижении работников ТЦК 2024-10-04 12:29