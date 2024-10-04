Оккупанты маскируют противопехотные мины ПФМ-1 Лепесток, чтобы сделать их менее заметными. Об этом сообщает Херсонская ОВА на своем Telegram-канале.
Российские военные преступники обмазывают их клеем и обваливают в земле, пыли и листьях. Таким образом, мины становятся менее заметными, и их можно ошибочно воспринять за камни или мусор.
"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не трогать незнакомые предметы, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", - добавили в ОВА.