ВОЙНА В Украине фото Российские военные преступники начали маскировать мины-лепестки - как не пострадать

2024-10-04 18:28

Оккупанты маскируют противопехотные мины ПФМ-1 Лепесток, чтобы сделать их менее заметными. Об этом сообщает Херсонская ОВА на своем Telegram-канале.

Российские военные преступники обмазывают их клеем и обваливают в земле, пыли и листьях. Таким образом, мины становятся менее заметными, и их можно ошибочно воспринять за камни или мусор.

"В связи с этим просим граждан быть осторожными, не трогать незнакомые предметы, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, а также напоминаем важные правила соблюдения минной безопасности", - добавили в ОВА.