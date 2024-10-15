ВОЙНА В Украине Начато расследование по инциденту с видео, распространенному подразделением Асгард

2024-10-15 08:25

Вооруженные силы Украины начали служебное расследование по инциденту, произошедшему в связи с фрагментом видео, распространенного подразделением ОГИ группы Асгард в социальной сети Фейсбук. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск .



В сообщении отмечается, что ситуация будет изучена всесторонне, в частности, будут собраны аргументы и доказательства обеих сторон конфликта.



"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка", - подчеркнули в сообщении.



В пресс-службе заверили, что информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности.



Вместе с тем, командование ВСУ призывает граждан воздержаться от эмоциональных выводов до завершения расследования, отмечая, что отсутствие полной информации может привести к ошибочному толкованию событий.



Напомним, 13 октября военнослужащие Асгарда опубликовали видеообращение. Бойцы рассказали о гражданском лице Александре Дмитриеве, который вмешивается в работу подразделения: отдает приказы военнослужащим; грозится "ломать военных через колено"; унижает достоинство бойцов.

"Мы уважаем высшее командование и доверяем ему. Поэтому просим вмешаться в ситуацию, а от Тихохода требуем публичных извинений", - обратились военные.