Неуплата штрафа от ТЦК уклонистам: как будут взимать имущество

К концу 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток.
Если повестка возвращается неврученной, на уклоняющегося налагается штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн. В случае неуплаты будут открываться исполнительные производства с целью взыскания со счетов.
Об этом сообщили в Минюсте, пишет "Судебно-юридическая газета".
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Раньше отмечалось: если повестка не вручена лично, забрать ее из почты нужно в течение 3 дней. После возвращения повестки неврученной и проставления соответствующей отметки по почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа, которые, по сути, будут "заочными". При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. Так, если добровольно штраф в размере 17 – 25,5 тысячи грн, уплачен не будет, на уклонян могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.
"В случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом ", – объяснили в Минюсте.
Штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления – не более чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.
"Выполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, осуществляется в порядке, определенном Законом "Об исполнительном производстве", – отметили в ведомстве .
В случае неуплаты должником штрафа государственным исполнителем принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на денежные средства и имущество должника. В частности:
Кроме этого, процедура автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов (предоставители платежных услуг), по исполнительным производствам, в том числе об удержании алиментов, посредством автоматизированной системы исполнительного производства путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и поставщиков платежных услуг, определена Порядком автоматизированного ареста средств/электронных денег должников на счетах/электронных кошельках, открытых поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, эмитентами электронных денег, утвержденным приказом Министерством юстиции от 16.04.2015 №1.
В Минюсте добавили, что в органах ГИС предусмотрено формирование отчета по форме №1 (полугодовая) "Отчет о работе органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (кроме решений о взыскании периодических платежей)" и отчета за формой №2 (полугодовая) "Отчет об исполнении решений по взысканию периодических платежей органами и лицами, осуществляющими принудительное исполнение судебных решений и решений других органов".
"Указанные формы отчетности предусматривают общий учет исполнительных документов, подлежащих исполнению в течение определенного отчетного периода, и не дают возможности выделить отдельно исполнительные производства по постановлениям о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям20. -1 КУоАП", – добавили в Минюсте.
Следовательно, предоставить запрашиваемую информацию о состоянии выполнения исполнительных производств, открытых на основании постановлений о наложении административного взыскания, вынесенных уполномоченными должностными лицами ТЦК в отношении лиц, совершивших административное правонарушение по статьям 210 и 210-1 КУоАП, начиная с 19.05.04.2024., не усматривается возможным, поскольку такая информация органами ГИС не обобщается.
Напомним, "письма счастья" активно рассылаются по стране. Правительство выделяет миллионы гривен на бумажный формат повестки и даже несколько его усовершенствует. На повестке появляется специальный QR-код. Более того, изменяются и правила вручения повесток и сроки прибытия в ТЦК.