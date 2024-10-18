ВОЙНА В Украине Глава Хмельницкой облпрокуратуры отреагировал на сообщения о массовой инвалидности прокуроров

2024-10-18 18:28

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник на своей Facebook-странице отреагировал на распространенную в СМИ информацию об инвалидности своих коллег и отметил, что сам получил группу инвалидности в 2017 году.

"В соцсетях получила огласку информация об инвалидности "почти всех" прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры. Хочу прокомментировать указанную информацию, поскольку она не в полной мере соответствует действительности. Численный состав прокуратуры области составляет 225 прокуроров. А инвалидность имеют только 48, поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью, не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не в последние годы", - уверяет он.

По его словам, он тоже имеет инвалидность в результате травмы, которую получил в 2005 году на рабочем месте при изучении материалов уголовного производства.

"Болезнь не препятствует выполнению служебных обязанностей. Вопрос о наличии группы рассматривался во время аттестации комиссией с участием представителей общественности и международных организаций. Более того, вопрос инвалидности прокуроров поднимался народным депутатом Третьяковой Г.М. еще в 2020 году. Инициатором был местный общественный активист. Этот вопрос был предметом исследования в рамках уголовного производства, которое расследовалось центральными правоохранительными органами государства", - рассказал прокурор.

Рапомним, в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.