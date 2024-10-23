Жизнь фото Що покаже Національна опера України у листопаді - репертуар, афіша, замовлення квитків

2024-10-23 13:34

Листопад на головній оперній сцені країни обіцяє бути особливо феєричним. На глядачів чекає яскрава прем'єра сезону – 3-й прем’єрний показ опери «Трубадур», чарівний голос незрівнянної Людмили Монастирської в одній з найкрасивіших опер в музичній історії «Норма», а також «генеральна репетиція з загадування новорічно-різдвяних бажань» під час балету «Снігова Королева». І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), квитки відтепер можна буде придбати не лише онлайн, а і в касах театру!

Розпочинається останній місяць осені 3-м прем’єрним показом опери «Трубадур» Джузеппе Верді 1 листопада (п’ятниця) о 17:00. «Трубадур» – одна з найяскравіших опер Джузеппе Верді. Це романтична драма із заплутаною інтригою, кривавою розв’язкою, поєдинками, помстою, отрутою та фатальними таємницями; з дуже гострими сценічними ситуаціями та справжнім кипінням пристрастей. Музика опери багата на красиві мелодії, що вільно ллються, чимало з яких сьогодні стали широко відомими і улюбленими в усьому світі. Усі події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художниця-постановниця, Богдан Пліш – хормейстер-постановник. У виконавському складі цього разу заявлені: Олег Злакоман, (Манріко), Геннадій Ващенко, (Граф ді Луна), Вікторія Ченська, (Леонора), Алла Позняк, (Азучена), Володимир Тишков (Феррандо), Ірина Петрова (Інес), Руслан Танський (Рюїц та Вісник), Юрій Горинь (Старий циган). Диригент – Сергій Голубничий.

2 листопада (субота) о 15:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі». В титульній партії – Катерина Дегтярьова. Також в головних ролях: Клеман Гійом (Джеймс), Олександр Габелко (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

3 листопада (неділя) о 15:00 - Гала-концерт професійних та аматорських колективів-переможців VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. За участю Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.

7 листопада (четвер) о 17:00 - зворушливий сучасний балет «Грек Зорба» на музику Мікіса Теодоракіса – трагічна історія палкого кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій.

В головних ролях: Ярослав Ткачук (Зорба), Райса Бетанкоурт (Марина - прем’єра), Даниїл Пащук (Джон) та ін.

8 листопада (п’ятниця) о 17:00 - неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Анжеліна Швачка та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Лілія Гревцова (Мікаела), В’ячеслав Базир (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін.

9 листопада (субота) о 15:00 - балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Володимир Кутузов (Конрад, корсар), Ілона Кравченко (Медора) та ін.

10 листопада (неділя) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… В головних ролях: Анастасія Поважна (Наталка) Наталя Кисла (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний), Геннадій Ващенко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

14 листопада (четвер) о 17:00 - балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще взимку пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. В головних партіях заявлені: Ольга Голиця (Жізель), Даниїл Пащук (Альберт), Михайло Дробот (Ганс), Еліна Бідна (Батільда) та ін.

16 листопада (субота) о 15:00 - балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання, пройнята палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного, за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету. В головних партіях - найромантичніша балетна пара Тетяна Льозова (Мавка) та Ярослав Ткачук (Лукаш).

17 листопада (неділя) о 17:00 - лірична філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді.

В титульній партії Дмитро Кузьмін. Також в головних ролях: Сергій Ковнір (Мефістофель), Тетяна Ганіна (Маргарита), Петро Приймак (Валентин), Тетяна Пімінова (Зібель). Диригент – Алла Кульбаба.

21 листопада (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року. Цього разу в виконавському складі заявлені: Христина Шишпор (Снігова Королева), Катерина Курченко (Герда), Сергій Кривоконь (Кай – прем’єра) та ін.

І починаємо уже загадувати бажання… принаймні пробувати загадувати, уявляючи уже новорічно-різдвяні свята і канікули… Загадуємо бажання під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку… А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

22 листопада (п’ятниця) о 17:00 - опера Вінченцо Белліні «Норма». У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва… У титульній партії зірка світової оперної сцени, провідна солістка Національної опери України — Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Полліон), Ірина Петрова (Адальжіза), Сергій Ковнір (Оровез). Наталія Николаїшин (Клотильда) та Олександр Дяченко (Флавій).

Також в афіші листопада:

23 листопада (субота) о 15:00 – До Дня пам’яті жертв Голодоморів Реквієм В.-А.Моцарта. Солісти: Тетяна Ганіна, Анжеліна Швачка, Дмитро Іванченко, Сергій Магера.

24 листопада (неділя) о 15:00 - опера «Травіата» Дж.Верді в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка у виконанні: Лілії Гревцової (Віолетта), Дмитра Кузьміна (Альфред), Геннадія Ващенко (Жермон), Ірини Петрової (Флора) та ін.

28 листопада (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. В головних партіях заявлені: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Еліна Бідна (Гамзаті) та ін.

22 листопада (п’ятниця) о 17:00 - опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В головних партіях: Вікторія Ченська (Флорія Тоска), Олег Злакоман (Каварадоссі), Геннадій Ващенко (Скарпіа) та ін.

30 листопада (субота) о 17:00 - балет «Віденський вальс» Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях заявлені: Олександр Скулкін (Франс), Олександра Панченко (Аннель), Ілона Кравченко (Карла) та ін.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тепер не тільки онлайн, а і в касах театру.



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