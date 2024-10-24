ВОЙНА В Украине Литва дает 10 млн евро на производство украинской ракеты-дрона Паляниця

2024-10-24 09:31

Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона Паляниця по примеру "датской модели" прямого финансирования производителя. Механизм обсудили представители оборонных ведомств обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Приобретение способностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру "датской модели" будут работать гораздо быстрее, а враг уже в скором времени увидит последствия", - отметил замминистра обороны Сергей Боев.

Он также выразил благодарность литовской стороне за лидерство в рамках Коалиции разминирования и активное участие, в частности, в Коалиции дронов.

"Литва остается преданным партнером Украины. Целью является эффективное оказание помощи. Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практическое применение для них", - заверила заместитель министра национальной обороны Литвы Моника Королевьене.