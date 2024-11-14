ВОЙНА В Украине В ТЦК заявили, что у них работают гражданские лица, потому воевать они не могут

2024-11-14 09:31

В настоящее время никакой официальной информации о "расформировании ТЦК и СП и создании из их работников более 10 бригад" не поступало. Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.



Чиновник подчеркнул, что следует различать понятия "работники ТЦК" и "военнослужащие ТЦК". Первые - это гражданские лица, вторые - это военнослужащие.



"Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно. Работники ТЦК - это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК ни одной бригады создать нельзя. И в отношении военнослужащих - никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало. Если их расформировать, то это должны быть изменения в законодательство. Это точно будет не сегодня, не завтра", - утверждает военнослужащий.



По его мнению, из военнослужащих ТЦК "будет сложно создать бригады", потому что они обычно ветераны, имеющие проблемы со здоровьем.



"По-новому это называется "пригодный к военной службе в ТЦК и СП". И в штурмовых, пехотных, десантно-штурмовых бригадах они не могут, по закону, продолжать военную службу", - уверяет Истомин.



Напомним, вчера в Сети появилась информация, что временная специальная комиссия Верховной Рады предлагает расформировать ТЦК и СП и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. СМИ ссылаются на слова депутата от Слуги народа Юлии Яцык.



"Работники, военнослужащие террцентров комплектования военнослужащих - военнослужащие, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий, например. Из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - сказала она.