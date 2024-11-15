ВОЙНА В Украине На сколько в 2025 году вырастет тариф на передачу электроэнергию

2024-11-15 18:28

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект по повышению тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго. 

Указано, что в 2025 году тариф Укрэнерго вырастет на 25,8% - до 665,26 грн/МВт·ч. Это меньше, чем предложение компании, предлагавшей поднять этот тариф до 780,41 грн/МВт·ч.

Также НКРЭКУ одобрила снижение тарифов Укрэнерго на передачу для "зеленой" металлургии на 3,3% - до 352,73 грн/МВт·ч и на диспетчеризацию - на 9,0%, до 95,07 грн/МВт·ч.

При этом отмечается, что прогнозируемый объем передачи электроэнергии Укрэнерго определен в размере 98,651 млн МВт·ч.

При расчетах статей расходов учтен курс доллара 44,5 грн/доллар и курс евро на уровне 48,51 грн/евро.

Решение НКРЭКУ еще подлежит дальнейшему обсуждению для окончательного принятия, однако, как показывает практика прошлых повышений, тариф будет повышен.

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