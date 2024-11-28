Жизнь фото Що покаже Національна опера України у грудні - прем’єри, святкові концерти та марафон бажань

2024-11-28 12:30

Зустрічайте найказковіший місяць року з Національною оперою України! Грудневий репертуар театру порадує глядачів четвертим прем’єрним показом опери «Трубадур» за участі «італійського творчого десанту» - тенора Франческо Конджу та диригента Стефано Торболі. А ще в грудні на глядачів чекають: зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською, бенефіси Алли Позняк та Тетяни Пімінової (прекрасні мецо-сопрано), концерти та вистави балетного підростаючого покоління з хореографічних навчальних закладів. А особливий святковий настрій створять Гала-концерти до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят та початок традиційного марафону загадування бажань під час балету «Снігова Королева». До речі, бажання можна буде загадувати і біля різдвяного вертепу, який вже традиційно готує команда головного художника театру Марії Левитської.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а от кількість глядачів в залі хоча все ще обмежена, значно збільшилась (тепер – 561 особа), ніхто і ніщо не завадить святковому настрою!

Розпочинається останній місяць року 4-м прем’єрним показом опери «Трубадур» Джузеппе Верді.

1 грудня (неділя) о 15:00 - «Трубадур» – одна з найяскравіших опер Джузеппе Верді. Це романтична драма із заплутаною інтригою, кривавою розв’язкою, поєдинками, помстою, отрутою та фатальними таємницями; з дуже гострими сценічними ситуаціями та справжнім кипінням пристрастей. Музика опери багата на красиві мелодії, що вільно ллються, чимало з яких сьогодні стали широко відомими і улюбленими в усьому світі. Усі події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художниця-постановниця, Богдан Пліш – хормейстер-постановник. У виконавському складі цього разу заявлені: Франческо Конджу (Манріко), Олександр Мельничук (Граф ді Луна), Оксана Крамарєва (Леонора), Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес), Сергій Скочеляс (Рюїц та Вісник), Юрій Горинь (Старий циган). Диригент – Стефано Торболі.

Далі в афіші:

3 грудня (вівторок) о 17:00 – балет «Копелія» Лео Деліба.

Постановка легендарного Анатолія Шекери в редакції Ярослава Ткачука. Вистава Київського державного фахового хореографічного коледжу.

4 грудня (середа) о 17:00 - Святковий концерт КМАТ імені С. Лифаря.

Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря.

5 грудня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів:

• «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ольга Голиця, Микита Сухоруков та ін. Диригент – Микола Дядюра.

• «Пахіта» - балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка». Солісти: Анастасія Шевченко (Пахіта) та Ян Ваня (Люсьєн). Диригент – Олексій Баклан.

6 грудня (п’ятниця) о 17:00 – Концерт до Дня Святого Миколая за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

8 грудня (неділя) о 15:00 – опера «Аїда» Дж.Верді.

Вистава присвячена ювілею Алли Позняк – володарки глибокого оксамитового мецо-сопрано.

В творчому доробку співачки понад 30 партій, серед яких: Азучена, Амнеріс, Еболі, Ульріка, Маддалена, Фенена, партія мецо-сопрано («Трубадур», «Аїда», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Ріголетто», «Набукко», Реквієм Дж. Верді), Лаура, Сліпа («Джоконда» А. Понкіеллі), Марта, Зібель («Фауст» Ш. Гуно), Ерда, Фріка («Золото Рейну», «Валькірія» Р. Вагнера), Баба-Яга («Русалка» А. Дворжака), Даліла («Самсон і Даліла» К. Сен-Санса), Настя («Тарас Бульба» М. Лисенка), Йохаведда («Мойсей» М. Скорика), Джемма («Ярослав Мудрий» Г. Майбороди), Зіта («Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні) та інші.

Партію Амнеріс Алла Позняк вважає для себе знаковою – саме тому для свого бенефісу співачка обрала саме оперу «Аїда» Дж. Верді.

Цього разу на сцену разом з ювіляркою вийдуть: Людмила Монастирська в титульній партії, Олег Злакоман (Радамес), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Ковнір (Рамфіс), Владислав Фоміних (Фараон), Олександр Дяченко (Вісник), Лілія Гревцова (Верховна жриця). Диригент – Микола Дядюра.

12 грудня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року. 12 грудня в виконавському складі заявлені: Наталія Мацак (Снігова Королева), Тетяна Льозова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Іван Авдієвський (Ворон)та ін.

І починаємо уже загадувати бажання! Загадуємо бажання під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку… А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

Також подивитись балет «Снігова Королева» та загадати бажання можна буде кожного дня, починаючи з 28 грудня 2024 до кінця канікул.

13 грудня (п’ятниця) о 17:00 - легендарний оперний шедевр «Кармен» Жоржа Бізе цього разу присвячений ювілею Тетяни Пімінової (мецо-сопрано). Вишукано-тендітна співачка своєю вокальною майстерністю та артистизмом уже багато років підкорює серця численної армії шанувальників. В її доробку близько 30 ролей: Адальжіза («Норма» В. Белліні), Амнеріс, Маддалена, Принцеса Еболі, Ульріка, Фенена («Аїда», «Ріголетто», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Набукко» Дж. Верді), Кармен, Попелюшка в однойменних операх Ж. Бізе та Дж. Россіні, Лаура («Джоконда» А. Понкіеллі), Сібель («Фауст» Ш. Гуно), Сузукі, Музикант («Мадам Баттерфлай», «Манон Лєско» Дж. Пуччіні), Зіта («Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні), Берта («Севільський цирульник» Дж. Россіні), партія меццо-сопрано в ораторії «Київські фрески» І. Карабіца та інші.

Одна з найулюбленіших партій співачки – Кармен з однойменної опери. Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу разом з ювіляркою виконають: Сергій Пащук (Хозе), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка) та ін. Диригент – Алла Кульбаба

14 грудня (субота) о 15:00 – балетний вечір, що складається з концертної програми Балет-Гала та одноактного балету «Болеро» Моріса Равеля.

15 грудня (неділя) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

18 грудня (середа) о 12:00 та о 17:00 – казка-балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у виконанні Молодого балету Києва. Виконується під фонограму.

19 грудня (четвер) о 17:00 балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

20 грудня (п’ятниця) о 17:00 – одна із кращих опер видатного італійського композитора, представника музичного веризму Джакомо Пуччіні «Богема» у постановці італійського режисера Італо Нунціати.

21 грудня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель».

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки минулої зими з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

22 грудня (неділя о 15:00), 26 грудня (четвер о 17:00) та 27 грудня (п’ятниця о 17:00) – Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.



Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (561 місце) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тепер не тільки онлайн, а і в касах театру.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!