ВОЙНА В Украине Житомир в результате воздушной атаки врага остался без света и воды

2024-11-28 14:29

Житомир в результате российской воздушной атаки обесточен, не работают объекты водоснабжения. Об этом сообщает КП Житомирводоканал.

Указывается, что объекты водоотвода подключаются к генераторам.

"Объекты водоснабжения в ожидании восстановления электропитания", - говорится в сообщении.

В водоканале заявили, что если до 18:00 объекты водоснабжения будут оставаться обесточенными, их начнут подключать к альтернативным источникам питания.

Напомним, в результате массированной российской атаки Херсон обесточен. Также в Ровенской области без света оказались 280 тыс. потребителей. В Херсоне электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводят на дистанционное обучение.