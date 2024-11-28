Житомир в результате воздушной атаки врага остался без света и воды

Житомир в результате российской воздушной атаки обесточен, не работают объекты водоснабжения. Об этом сообщает КП Житомирводоканал.
Указывается, что объекты водоотвода подключаются к генераторам.
"Объекты водоснабжения в ожидании восстановления электропитания", - говорится в сообщении.
В водоканале заявили, что если до 18:00 объекты водоснабжения будут оставаться обесточенными, их начнут подключать к альтернативным источникам питания.
Напомним, в результате массированной российской атаки Херсон обесточен. Также в Ровенской области без света оказались 280 тыс. потребителей. В Херсоне электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводят на дистанционное обучение.