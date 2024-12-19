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ВОЙНА В Украине
ВОЙНА В Украине
МОЗ затвердило покроковий маршрут пацієнтів при проходженні МСЕК
2024-12-19 09:31
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Александр Сырский заявил, что ВСУ разрушили наступательные планы врага
2024-12-19 13:35
За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров
2024-12-19 11:34
МОЗ затвердило покроковий маршрут пацієнтів при проходженні МСЕК
2024-12-19 09:31
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
2024-12-18 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"
ВОЙНА В Украине
Александр Сырский заявил, что ВСУ разрушили наступательные планы врага
2024-12-19 13:35
За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров
2024-12-19 11:34
МОЗ затвердило покроковий маршрут пацієнтів при проходженні МСЕК
2024-12-19 09:31
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
2024-12-18 12:30