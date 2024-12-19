ВОЙНА В Украине МОЗ затвердило покроковий маршрут пацієнтів при проходженні МСЕК

2024-12-19 09:31

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Александр Сырский заявил, что ВСУ разрушили наступательные планы врага

2024-12-19 13:35

За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров

2024-12-19 11:34

МОЗ затвердило покроковий маршрут пацієнтів при проходженні МСЕК

2024-12-19 09:31

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

2024-12-18 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Александр Сырский заявил, что ВСУ разрушили наступательные планы врага 2024-12-19 13:35
За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров 2024-12-19 11:34
МОЗ затвердило покроковий маршрут пацієнтів при проходженні МСЕК 2024-12-19 09:31
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева 2024-12-18 12:30