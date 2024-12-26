ВОЙНА В Украине У Шмыгаля надеются на возвращение из-за границы 50% мужчин призывного еще до окончания войны

2024-12-26 12:30

До 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом заявтил вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышев, передает Интерфакс-Украина.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так, как оно есть", - сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

По его словам, в этой связи в будущих Хабах единства (Unity Hub) за рубежом должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частности, при ведомстве будет создано Агентство национального единства, а дальше оно откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы Хабы единства (Unity Hub).

Также Чернышев сообщил, что Миннацединства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве, а также специальной цифровой платформы Unity App.

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