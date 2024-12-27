ВОЙНА В Украине В Харькове и Харьковской области временно отменили почасовые отключения света

2024-12-27 09:29

Отключений света в Харькове, а также Харьковской области не будет до тех пор, пока повсюду не восстановят отопление и горячую воду. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, сообщает Суспільне.

По его словам, была достигнута договоренность с главой правительства Денисом Шмыгалем и профильными министерствами по снятию лимитов по энергоиспользованию на территории Харькова и области.

Напомним, ранее рашисты запустили против Харькова 13 ракет, среди которых С-300, С-400, Искандер и  Х-59. После завершения ракетных обстрелов враг запустил беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.

 

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