ВОЙНА В Украине В Харькове и Харьковской области временно отменили почасовые отключения света

2024-12-27 09:29

Отключений света в Харькове, а также Харьковской области не будет до тех пор, пока повсюду не восстановят отопление и горячую воду. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, сообщает Суспільне.

По его словам, была достигнута договоренность с главой правительства Денисом Шмыгалем и профильными министерствами по снятию лимитов по энергоиспользованию на территории Харькова и области.

Напомним, ранее рашисты запустили против Харькова 13 ракет, среди которых С-300, С-400, Искандер и Х-59. После завершения ракетных обстрелов враг запустил беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.