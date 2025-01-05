Жизнь Дубайські канікули з путіністами

2025-01-05 17:00

Українська дизайнерка, засновниця бренду «A.M.G.» Альона Бетяр була помічена в Дубаї на концерті російського виконавця Басти, який відкрито підтримує війну Росії проти України.

Відео з концерту опублікував телеграм-канал «Harley Quinn».

За словами автора каналу, крім концерту Басти, Бетяр святкувала Новий рік у компанії інших артистів-путіністів — Тіматі та Єгора Кріда.

“Великий патріот України Альона вирішила зустріти Новий рік у Дубаї разом із придворними голосами путінського двору — Тіматі та Єгором Крідом. Щоправда, спочатку вона намагалася не світитися. Але на концерті Басти, який відкрито підтримує війну проти України, пильність Альони успішно потонула в пляшці шампанського,” — зазначає «Harley Quinn».

Нагадаємо, Тіматі, Єгор Крід та Баста не приховують своєї лояльності до путінського режиму та активно підтримують війну проти України.

Зокрема, виконавці неодноразово висловлювали свої проросійські погляди і навіть брали участь у пропагандистських заходах, спрямованих на підтримку агресії Росії. А Тіматі навіть заявляв про свою готовність особисто воювати проти України.

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Жизнь

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