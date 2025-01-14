ВОЙНА В Украине Иностранным предприятиям официально разрешили участвовать в модернизации военной техники ВСУ

2025-01-14 12:27

Кабмин принял решение о привлечении иностранных предприятий к модернизации военной техники для Сил обороны Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

"Иностранные компании смогут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям", - сказал замминистра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

В постановлении подробно прописано следующее:

  • порядок передачи техники модернизации
  • требования к поддержанию ее исправности
  • вопросы обучения персонала и контроля качества

Минобороны отмечает, что это позволит модернизировать устаревшую технику и повысит ее эффективность посредством применения передовых западных технологий.

"Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники", - отметил начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.

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