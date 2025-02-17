ВОЙНА В Украине Удар российского дрона по Чернобыльской АЭС: команда МАГАТЭ изучила все детали ЧП

2025-02-17 10:27

Международное агентство по атомной энергетике прокомментировало последствия удара российского беспилотника по конфайнменту на ЧАЭС. Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

В заявлении сказано, что базирующаяся на месте происшествия команда МАГАТЭ получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела детальный обзор для оценки повреждений объекта, арку которого атаковал российский дрон.

"Украинские пожарные круглосуточно работали в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары, все еще тлеющие после пятничного удара беспилотника по зданию, содержащего остатки реактора, разрушенного во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - рассказал директор агентства Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ добавили, что, несмотря на значительные повреждения, нанесенные ударом беспилотника, уровень радиации на объекте не изменился.

"Это, безусловно, был очень серьезный инцидент, когда беспилотник попал в крупное защитное сооружение на большом ядерном объекте и повредил его. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, нападение на ядерный объект - это абсолютная недопустимость, этого никогда не должно произойти. Мы также наблюдаем. по-прежнему стремится делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Судя по последним событиям, ядерная безопасность остается под большой угрозой", - подчеркнул Гросси.

Команда МАГАТЭ также зафиксировала, что от удара беспилотника и последующего пожара пострадала значительная территория. Остатки беспилотника украинские специалисты изъяли и увезли для дальнейшего анализа.

Команду проинформировали, что планируется установить дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозолей вблизи зоны, подвергшейся воздействию беспилотника.