Жизнь фото Що покаже Національна опера України у березні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2025-02-26 16:41

Березнева афіша Національної опери України насичена яскравими подіями. Тут і святкові гала-концерти, і присвяти до знакових дат, і зустріч з улюбленими артистами в шедеврах світового та українського оперного і балетного репертуару. І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, вистави березневої афіші не залишать байдужими найвибагливіших шанувальників класичного мистецтва!

Зустрічайте весну разом з Національною оперою України!

Розпочинає весну романтичний балет «Сильфіда».

1 березня (субота) о 15:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі». В титульній партії – Катерина Дегтярьова. Також в головних ролях: Клеман Гійом (Джеймс), Андрій Карєв (Гюрн), Сергій Литвиненко (Медж, чаклунка) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

2 березня (неділя) о 15:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

6 березня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року. В титульній партії Анастасія Шевченко. Також в головних ролях заявлені: Катерина Курченко (Герда), Олександр Скулкін (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Олександр Габелко (Ворон) та ін. Ну, і можливість загадати бажання під час того, як на сцені крижані брили перетворюються в квіти, ніхто не відміняв!

7 березня (п’ятниця) о 17:00 та 8 березня (субота) о 15:00 - Оперно-балетний дивертисмент за участю провідних артистів опери та балету, симфонічного оркестру та хору Національної опери України.

9 березня (неділя) о 17:00 - балет «Лілея» (К.Данькевич) До Дня народження Т.Г.Шевченка.

До Шевченківських Днів Національна опера України приурочила балет на музику Костянтина Данькевича, поставлений за мотивами балади Тараса Шевченка. Балет «Лілея» - це зворушлива і ніжна історія любові, чарівна музика, завдяки якій постановку називають ще й «балетом-піснею».

Лібрето Валерія Ковтуна за сценарним планом Всеволода Чаговця. Хореографія Валерія Ковтуна. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича. У виконавському складі заявлені: Каріна Тельвар (Лілея), Володимир Кутузов (Степан), Ян Ваня (Князь), Олексій Швидкий (Парубок), Катерина Миклуха (Русалка) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

13 березня (четвер) о 17:00 – балет «Віденський вальс» Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі. В головних ролях: Даниїл Пащук (Франц, композитор), Катерина Миклуха (Аннель, його наречена), Олександра Панченко (Карла, знаменита балерина), Ілля Морозов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли) та ін.

14 березня (п’ятниця) о 17:00 - «Трубадур» – одна з найяскравіших опер Джузеппе Верді. Це романтична драма із заплутаною інтригою, кривавою розв’язкою, поєдинками, помстою, отрутою та фатальними таємницями; з дуже гострими сценічними ситуаціями та справжнім кипінням пристрастей. Музика опери багата на красиві мелодії, що вільно ллються, чимало з яких сьогодні стали широко відомими і улюбленими в усьому світі. Усі події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художник-постановник, Богдан Пліш – хормейстер-постановник. В головних ролях: Олег Злакоман (Манріко), Геннадій Ващенко (Граф ді Луна), Оксана Крамарева (Леонора), Анжеліна Швачка (Азучена), Сергій Магера (Феррандо), Тетяна Пімінова (Інес)та ін. Диригент – Микола Дядюра.

15 березня (субота) о 15:00 – Вечір одноактних балетів з іспанським флером:

«Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья у виконанні: Христини Шишпор, Володимира Кутузова, Людмили Мельник, Микити Кайгородова та ін.

«Болеро» Моріса Равеля у виконанні: Маргарита Альянах (Дівчина в білому), Євгена Логвиненка (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама у чорному).

16 березня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Іванченко (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін.

20 березня (четвер) о 17:00 – балет А.Адана «Жізель».

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще минулої зими пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. До речі, цієї зими балетна трупа повторила тогорічний успіх «Жізелі» в Японії! Цього разу в головних партіях заявлені Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.

21 березня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Турандот», яка стала лебединою піснею великого композитора Дж.Пуччіні, залишається такою ж близькою і жаданою як для співаків, так і для глядачів, як один з невмирущих шедеврів музичного мистецтва. Прем'єра «Турандот» мала відбутися в квітні 1925 року, але смерть композитора віддалила її на рік. Заключні епізоди опери незабаром були дописані за ескізами покійного автора його учнем, молодим композитором Франко Альфано. Вперше опера прозвучала 25 квітня 1926 року в театрі Ла Скала.

Для втілення «Турандот» на сцені Національної опери за ініціативи Посольства Італії в Україні у 2003 році було запрошено відомого у всьому світі італійського режисера Маріо Корраді. Відзначаючи високий професійний рівень київської трупи, маестро Корраді з особливим захопленням говорив про роботу художниці-постановниці Марії Левитської, підкресливши, що їй вдалося на диво витончено передати особливий казковий китайський колорит вистави.

22 березня (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету... У головних ролях заявлені: Каріна Тельвар (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця) та ін.

23 березня (неділя) о 15:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом. У головних ролях: Лілія Гревцова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

27 березня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Цього разу вистава присвячена ювілею Олени Потапової - видатної української балерини, Народної артистки України, володарки звання «Національна легенда України».

Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

28 березня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джузеппе Верді «Аїда» цього разу присвячена 100-річчю Дмитра Гнатюка.

І не випадково саме ця вистава стала присвятою до ювілею митця, бо починаючи з 1998 року «Аїда» у постановці саме Дмитра Гнатюка прикрашає сцену Національної опери України.

Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу.

Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу.

У титульній партії шанувальники оперного мистецтва зможуть побачити неперевершену Людмилу Монастирську, яка вважається однією з кращих сучасних виконавиць цієї ролі у світі.

Також у ролях: Сергій Пащук (Радамес), Анжеліна Швачка (Амнеріс), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Ковнір (Рамфіс), Владислав Фоміних (Фараон) та ін.

29 березня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

30 березня (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тепер не тільки онлайн, а і в касах театру.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!