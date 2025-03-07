ВОЙНА В Украине К использованию в подразделениях ВСУ допустили новейшие беспилотные комплексы NORD

2025-03-07 13:30

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Беспилотники NORD - компактные и маневровые. Дроны обладают усовершенствованной системой управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах.

"Птички" NORD с боевой нагрузкой в ​​несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час", - добавили в сообщении.

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