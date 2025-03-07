ВОЙНА В Украине Для ВСУ законтрактовали более миллиона комплектов летних костюмов

2025-03-07 10:27

Закупочное агентство Минобороны Государственный оператор тыла законтрактовал на 2025 год более одного миллиона комплектов летних костюмов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что министерством разработаны и утверждены объемы проверки для двух типов летних полевых костюмов (тип 1 и тип 2) для защитников.

Проверка включает широкий перечень показателей, среди которых:

качество ткани: состав сырья, плотность, ткацкое переплетение, износостойкость, разрывные характеристики, воздухопроницаемость и водоотталкивающие свойства.

устойчивость к внешним воздействиям: проверка на стойкость цвета во время стирки, пота, трения, воздействия солнечного света и моющих средств.

эксплуатационные характеристики: оценка прочности швов, фурнитуры (молний, ​​текстильных застежек), их устойчивости к многократному использованию и стирке.

противопожарные свойства: проверка показателей распространения пламени для отдельных типов тканей.

линейные размеры и маркировка: контроль соответствия размерной сетки и правильности маркировки изделий.

Особое внимание уделено контролю комплектующих элементов, таких как текстильные застежки и молнии, их прочность, усилие расстегивания/застегивания, устойчивость к расслоению и потере функциональных свойств после многократного использования и стирки.