ВОЙНА В Украине В Украине откроют четыре новых межрегиональных центра для реабилитации военных

2025-03-27 16:43

Министерство обороны создаст четыре межрегиональных реабилитационных центра для военных. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник во время расширенного заседания Совета безбарьерности с участием первой леди Украины Елены Зеленской и под председательством вице-премьера Алексея Кулебы, сообщает пресс-служба МО.

Мельник представил два стратегических проекта Минобороны, которые направлены на укрепление системы военной медицины - Центры восстановления и здоровья и Пакет раненого.

Проект Центры восстановления и здоровья предполагает создание сети современных военно-медицинских центров реабилитации и ментального здоровья.

"В 2024 году десятки тысяч военных обращались за психологической помощью и проходили реабилитацию, но реальная потребность в таких услугах в разы больше. Система военных госпиталей в Украине не рассчитана на такую нагрузку. Поэтому Минобороны запускает масштабный проект создания сети военно-медицинских центров реабилитации и ментального здоровья. До конца 2025 года Минобороны создаст четыре межрегиональных реабилитационных центра, которые смогут одновременно принимать до 1 730 военных", - отметил Сергей Мельник.

Программа реабилитации будет включать медицинское лечение, физиотерапию, психотерапию, поддержку семей военных и социальную адаптацию. Также на онлайн-платформах Резерв+ и Армия+ будет запущена серия учебных курсов для медицинских работников - для эффективной работы с военными, которые имеют ПТСР.

Второй проект - Пакет раненого - это структурированная система натуральной помощи для всех военнослужащих, которые получили ранения. Комплект будет содержать 30 наименований - в частности, адаптивную одежду и средства личной гигиены, необходимые на этапе стабилизации и дальнейшего лечения.

"Центры восстановления и здоровья предоставят возможность военным быстрее проходить лечение и реабилитацию, а Пакет раненого обеспечит наших защитников необходимыми вещами с первых дней госпитализации. Мы также активно будем работать над обеспечением безбарьерного пространства во всех медицинских учреждениях Минобороны. Это позволит нашим защитникам и защитницам получать качественное лечение и пользоваться всеми услугами без ограничений", - подчеркнул замминистра.