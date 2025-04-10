ВОЙНА В Украине Минобороны разработало программу обеспечения жильем бойцов ВСУ и уволенных с военной службы

2025-04-10 10:27

Главное управление капитальных вложений Минобороны разработало проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Продолжается общественное обсуждение документа, который прошел внутреннее согласование и передан на рассмотрение центральным органам исполнительной власти.

"Мы стремимся создать прозрачную и эффективную систему, которая будет учитывать потребности различных категорий военных, и в первую очередь – участников боевых действий, семей погибших, тяжелораненых, уволенных с военной службы", – отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Одновременно с этим завершается подготовка к цифровизации процесса квартирного учета военнослужащих. Это позволит сделать процедуры более прозрачными и эффективными, а также обеспечит контроль за использованием жилого фонда.

В рамках этой работы также разработан и утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующего фонда Минобороны, что позволит тысячам семей военных, которые сейчас проживают в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем.