ВОЙНА В Украине На Пасху в Киеве и Киевской области введут дополнительные ограничения и меры безопасности

2025-04-16 12:30

На Пасху в Киевской области будут действовать дополнительные ограничения и меры безопасности. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация по итогам заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций под председательством заместительницы главы КОВА Жанны Осипенко.

Во встрече приняли участие представители религиозных организаций, Национальной полиции, ГСЧС и СБУ Киевской области.

Основные ограничения и рекомендации:

  • Комендантский час остается без изменений - пребывание на улицах в ночное время запрещено;
  • Ночные богослужения должны проходить в онлайн-формате.
  • Посещение храмов разрешено после окончания комендантского часа.
  • Рекомендуется формировать графики служб и освящения корзин, чтобы избежать скопления людей.
  • В случае воздушной тревоги верующие должны немедленно пройти в укрытия. Количество присутствующих в храме должно соответствовать вместимости ближайшего укрытия.

Во время праздников полиция, спасатели и сотрудники СБУ будут работать в усиленном режиме.

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Зеленский подписал закон, который позволяет получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК 2025-04-16 10:29
ВСУ удалось отбить у врага стратегически важный населенный пункт в Донецкой области 2025-04-16 08:24