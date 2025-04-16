На Пасху в Киеве и Киевской области введут дополнительные ограничения и меры безопасности
2025-04-16 12:30
На Пасху в Киевской области будут действовать дополнительные ограничения и меры безопасности. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация по итогам заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций под председательством заместительницы главы КОВА Жанны Осипенко.
Во встрече приняли участие представители религиозных организаций, Национальной полиции, ГСЧС и СБУ Киевской области.
Основные ограничения и рекомендации:
- Комендантский час остается без изменений - пребывание на улицах в ночное время запрещено;
- Ночные богослужения должны проходить в онлайн-формате.
- Посещение храмов разрешено после окончания комендантского часа.
- Рекомендуется формировать графики служб и освящения корзин, чтобы избежать скопления людей.
- В случае воздушной тревоги верующие должны немедленно пройти в укрытия. Количество присутствующих в храме должно соответствовать вместимости ближайшего укрытия.
Во время праздников полиция, спасатели и сотрудники СБУ будут работать в усиленном режиме.