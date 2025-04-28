Жизнь фото Що покаже Національна опера України у квітні 2025 року - репертуар, афіша, замовлення квитків

2025-04-28 14:39

Травнева афіша Національної опери України задовольнить найвибагливіші смаки своїх шанувальників. Тут і довгоочікуване поновлення балету «Дама з камеліями», і гала-концерти – «Крила дружби – Данія та Україна» та пам’яті видатного балетмейстера Анатолія Шекери. Не забули в театрі і про національний репертуар – опери «Наталка Полтавка» та «Запорожець за Дунаєм» завжди збирають аншлаги. І звичайно ж на глядачів чекає зустріч з улюбленими артистами в шедеврах світового та українського оперного і балетного репертуару. І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, вистави травневої афіші нададуть позитиву та наснаги на звершення будь-якої складності!

Розпочинає останній місяць весни довгоочікуване поновлення балету «Дама з камеліями».

1 травня (четвер) о 17:00, 3 травня (субота) о 15:00 та 25 травня (неділя о 17:00 – балет «Дама з камеліями» у постановці Аніко Рехвіашвілі. ПОНОВЛЕННЯ. Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменного роману Александра Дюма. Музична редакція Олексія Баклана та Аніко Рехвіашвілі. Аранжування фортепіанних творів Л. В. Бетховена Мирослава Скорика.

Хореографія балету «Дама з камеліями» винятково авторська, немає жодних паралелей із вже існуючими хореографічними версіями, значно збагачена сучасною пластикою, що дозволяє віднести перший показ вистави до статусу світової прем’єри. Загальне балетмейстерське вирішення вистави також є нестандартним. Особливість київської постановки – не виклад відомого роману. На думку Аніко Рехвіашвілі, балет «Дама з камеліями» – це самостійна балетна драма, в основі якої переплетіння сюжетної лінії роману із реальною історією із життя письменника. Це історія кохання автора до однієї з найвитонченіших жінок Парижа, куртизанки Марі Дюплессі, її короткого, але яскравого життя, трагічної і такої передбачуваної загибелі. Це історія про жертву заради чоловіка. Історія реальної жінки, яка через кохання пізнала саму себе. «Постановка нова у повному розумінні цього слова, – розповідала Аніко Рехвіашвілі. – Це новий підхід до музичної концепції. Ми не адаптуємо музичний матеріал до опери «Травіата» Дж. Верді, хоча це очікувано. Не використовуємо твори одного автора, наприклад, Шопена чи Ліста, як це робили інші постановники, які до нас інтерпретували роман А. Дюма. В нашій виставі звучить музика Л. Бетховена, І. Брамса, І. Пахельбеля, Г. Форе, Е. Елгара».

На думку Олексія Баклана, відмова від музичного матеріалу Дж. Верді зумовлена в основному тим, що постановники не хотіли запропонувати глядачеві «протанцьовану оперу», розуміючи, що більш досконалішу, ціліснішу «конструкцію», ніж створив геніальний композитор «Травіати», створити неможливо. Основна музика, яка звучить у балеті, – це твори Бетховена. Вистава побудована на суто класичній музичній основі. Постановників зацікавили «дзеркальні паралелі»: теперішні пластичні і віртуальні засоби виразності та класична музика, історія, яка була написана у середині XIX століття, та сучасна театральна мова, якою ця історія розповідається.

Виконавські склади:

• на 1 травня заявлені: Наталія Мацак (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Сергій Кривоконь (Александр, молодий письменник), Ілля Морозов (Герцог де Гіз), Сергій Литвиненко (Александр, батько молодого письменника), Катерина Курченко (Кларисс, юна дівчина), Ксенія Іваненко (Нінон, мати Кларисс), Іван Авдієвський (Ференц Ліст) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

• на 3 травня заявлені: Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Ян Ваня (Александр, молодий письменник), Володимир Кутузов (Герцог де Гіз), Руслан Авраменко (Александр, батько молодого письменника), Олександра Панченко (Кларисс, юна дівчина), Людмила Мельник (Нінон, мати Кларисс) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

• на 25 травня заявлені: Тетяна Льозова (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Микита Сухоруков (Александр, молодий письменник), Володимир Кутузов (Герцог де Гіз), Сергій Литвиненко (Александр, батько молодого письменника), Катерина Миклуха (Кларисс, юна дівчина), Людмила Мельник (Нінон, мати Кларисс), Іван Авдієвський (Ференц Ліст) та ін.

2 травня (п’ятниця) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

4 травня (неділя) о 17:00 – опера Вінченцо Белліні «Норма». Цього разу показ присвячений 160-річчю першої постановки у Києві. У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає. Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва… У титульній партії зірка світової оперної сцени, провідна солістка Національної опери України — Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Полліон), Ірина Петрова (Адальжіза), Сергій Ковнір (Оровез). Наталія Николаїшин (Клотильда) та Олександр Дяченко (Флавій). Диригент – Микола Дядюра.

8 травня (четвер) о 17:00 – балет А.Адана «Жізель».

Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще минулої зими пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. До речі, цієї зими балетна трупа повторила тогорічний успіх «Жізелі» в Японії! Цього разу в головних партіях заявлені Катерина Миклуха та Даниїл Пащук.

9 травня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Оксана Крамарєва (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Анжеліна Швачка (Сузукі), Петро Приймак (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін.

10 травня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів. Цього разу карколомну історію про винахідливого слугу-цирульника мовою танцю розповідатимуть: Микита Сухоруков (Фігаро), Ілона Кравченко (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф Альмавіва), Катерина Козаченко (Графиня), Олексій Швидкий (Керубіно), Євген Логвиненко (Марцеліна) та ін. Диригент – Сергій Голубничий.

11 травня (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. В головних ролях цього разу: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Сергій Магера (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Лікар Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

15 травня (четвер) о 17:00 - балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Ілля Морозов (Конрад, корсар) та Олександра Панченко (Медора).

16 травня (п’ятниця) о 17:00 – «Флорія Тоска» опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, яка по праву вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В титульній партії цього разу Оксана Крамарєва. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа), Олександр Бойко (Ризничий) та ін.

17 травня (субота) о 15:00 – Концертна програма - Вечір пам’яті Анатолія Шикери - видатного українського хореографа, народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка, за участі провідних солістів балетної трупи Національної опери України.

18 травня (неділя) о 15:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом. У головних ролях: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін.

22 травня (четвер) о 17:00 – «Крила дружби – Данія та Україна» - Балет-Гала та «5 танго» на музику А.П’яццоли.

23 травня (п’ятниця) о 17:00 – рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

24 травня (субота) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. І навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

28 травня (середа) о 17:00 – балет М.Скорульського «Лісова пісня» у виконанні учнів Київського державного фахового хореографічного коледжу ім. Тетяни Таякіної

29 травня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

30 травня (п’ятниця) о 17:00 - неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Олександра Дяченко (запрошена солістка) та Олег Злакоман.

31 травня (субота) о 15:00 – балет «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тепер не тільки онлайн, а і в касах театру.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!