Жизнь Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни не менее чем через 20 тысяч лет

2025-05-06 12:27

Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни не менее чем через 20 тысяч лет, рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Специалист пояснил, что по цезию и стронцию период полураспада - 30 лет, тогда как у плутония, у урановой группы этот период исчисляется 20 тысяч лет.

Ищенко добавил, что 30-километровая зона включает "зону промышленного использования". Это территория, на которой фиксируют максимальное загрязнение. Ее можно использовать для промышленных нужд. В настоящее время уже существуют планы по внедрению там "зеленой" энергетики.

Он напомнил также, что ранее по "чистым" локациям проводились экскурсии. Эти маршруты проверялись дозиметрически и были официально утверждены.