ВОЙНА В Украине В Украине упорядочили механизм оформления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий

2025-05-15 09:31

Верховная Рада проголосовала законопроэкт, который упорядочивает механизм предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента на YouTube-канале Алексея Гончаренко.

За соответствующий законопроект №12385 проголосовали 277 народных депутатов.

Документ уточняет основания для предоставления такого статуса и определяет круг органов, уполномоченных его присваивать. Речь идет о местных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления - по месту обращения или обнаружения ребенка.

Порядок и условия предоставления статуса будет устанавливать Кабинет Министров.

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