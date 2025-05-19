ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ отреагировал на скандальную ситуацию в 47-й отдельной механизированной бригаде Маґура

2025-05-19 14:39

Согласно распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях, сообщает пресс-служба Генштаба.

"Отдельно детально будет проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в боевой обстановке, которая сложилась", - отметили в сообщении.

По результатам проверки обещали принять соответствующие решения.

Напомним, ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Маґура Александр Ширшин подал рапорт на увольнение со службы. Он обвинил высшее командование в бессмысленных потерях личного состава.

Напомним, при создании и обеспечении 155 бригады "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции, возник "хаос", который вызвал в том числе многочисленные дезертирства.