ВОЙНА В Украине Внутри сбитого вражеского шахеда нашли записку с описанием нового алгоритма его управления

2025-05-27 11:30

Украинские инженеры обнаружили внутри сбитого российского дрона Shahed записку, в которой говорилось о новом алгоритме управления через искусственный интеллект и Telegram-боты. Об этом сообщает The Economist.

Согласно сообщению, модернизированные Shahed теперь обходят украинскую противодроновую оборону: они не полагаются на GPS, почти не чувствительны к средствам радиоэлектронной борьбы и используют украинские мобильные сети для связи.

Полковник Денис Смажный подтвердил, что дроны маневрируют на высоте 2000-2500 метров, избегая малокалиберного огня и передвижных зенитных групп.

В ответ Украина вынуждена привлекать истребители, вертолеты и дроны-перехватчики.

Несмотря на это, Силы обороны сбивают до 95% дронов-камикадзе, однако остальные 5% наносят существенные разрушения.

В свою очередь, распространённую в СМИ информацию прокомментировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, отметив, что такой тип управления на самом деле не является новым.

"Что касается дистанционного управления - некоторые шахеды ещё с прошлого года так управляются, на них устанавливались камеры и управляли дистанционно. Никакой сенсации - их сбивают", - пояснил Коваленко.