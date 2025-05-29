Политика Бункерний диктатор рашистів вперше висунув чіткі вимоги для припинення війни в Україні

2025-05-29 08:26

Російський диктатор висунув низку вимог для припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Умови бункерного щодо припинення війни в Україні включають вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти росії, повідомляють три російські джерела, обізнані з переговорами", – йдеться у статті.

Один з російських чиновників заявив, що "путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну".

Три російські джерела заявили агентству, що бункерний хоче отримати "письмове" зобов'язання від західних держав не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід, що формально виключає членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, деякі західні санкції були зняті, питання заморожених російських суверенних активів на Заході зняти та забезпечено "захист" російськомовних громадян в Україні, повідомили три джерела.

При цьому перше джерело заявило, що якщо ХЛО зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям військовими перемогами, що "мир завтра буде ще болючішим".

Друге джерело повідомило, що бункерний тепер менш схильний до компромісів щодо території та дотримується своєї публічної позиції, що він хоче, аби усі чотири регіони на сході України, на які претендує Росія, були повністю під її контролем.