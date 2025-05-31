ВОЙНА В Украине Німеччина профінансує розробку і серійне виробництво в Україні сучасних далекобійних ракет

2025-05-31 16:45

Німеччина планує профінансувати Україні на розробку і серійне виробництво крилатих ракет з дальністю до 2500 кілометрів, повідомляє Bild.

Стверджується, що мова йде про сотні мільйонів євро для українського оборонно-промислового комплексу.

Видання нагадує, що Україна вже працює над деякими розробками. Водночас українська оборонна промисловість регулярно зазнає російських атак, тому Німеччина веде переговори щодо постачання Україні додаткових систем ППО IRIS-T.

"Про їхню доставку також можуть оголосити на зустрічі Мерца та Зеленського в середу", - припускають журналісти.

Водночас Bild зауважує, що крім вже раніше обіцяних систем, постачання нових німецьких комплексів ППО до України розпочнеться лише наприкінці 2020-х років.

Що стосується можливих поставок крилатих ракет Taurus, то "великий прорив" навряд чи відбудеться. Джерела видання наразі називають це питання "табуйованим".