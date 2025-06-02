ВІЙНА В Україні Операція СБУ "Павутина" стала безпрецедентним чорним днем для дальньої авіації рашистів

2025-06-02 12:35

Українська сторона завчасно попередила адміністрацію президента США Дональда Трампа про операцію з ураження літаків російської стратегічної авіації "Павутина" Служби безпеки України. Про це повідомляє Axios.

Український посадовець поінформував, що про атаку було заздалегідь поінформовано адміністрацію Дональда Трампа у США.

За даними РБК-Україна, в результаті операції СБУ, яку особисто координував очільник служби Василь Малюк, було уражено понад 40 літаків, включаючи А-50, Ту-95МС і Ту-22М3. Загальні втрати російської авіації оцінюють у понад $2 млрд.

Telegram-канал Fighterbomber, пов’язаний із рф, заявив, що дрони запускалися з мінімальної відстані, тож російська ППО - Панцирі, С-300 - не змогла зреагувати. Автор назвав цю атаку "чорним днем для дальньої авіації росії".