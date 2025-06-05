ВІЙНА В Україні Операція СБУ "Павутина" дозволила вивести з ладу мінімум два ворожі літаки радіолокаційного дозору А-50

2025-06-05 11:34

Україна пошкодила щонайменше два ворожі літаки радіолокаційного дозору А-50 під час масштабної атаки дронами на стратегічну авіацію росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на розвіддані.

На відео, котре опинилося у розпорядженні видання, зафіксовано влучання українського дрона у радарний купол одного з літаків А-50, що стояв на пероні авіабази. Літак був укритий мішками з піском, розкладеними вздовж крил.

Інший А-50, захищений шинами, які ретельно виклали по фюзеляжу, також, імовірно, зазнав удару - дрон знову влучив у радарний купол.

The Telegraph зазначає, що наразі невідомо, чи ці літаки були знищені, однак навіть пошкодження цих літаків вважається серйозним досягненням.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, росія мала лише сім справних А-50, кожен з яких оцінюється у $318 млн. Ці літаки є ключовими для координації військової авіації, а також організації протиповітряної оборони.

Знімки Maxar Technologies від 2 травня, зроблені майже за місяць до удару, показували два літаки А-50, припарковані поруч на авіабазі Іваново - одній із цілей атаки. На них також видно захисні матеріали, викладені вздовж крил.

Операцію Павутина координувала Служба безпеки України, унаслідок атаки було знищено або пошкоджено більше 40 ворожих літаків.