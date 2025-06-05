ВІЙНА В Україні Україна отримає ще 1,3 млрд євро за "данською моделлю" на виробництво зброї

2025-06-05 16:46

Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" на виробництво зброї у 2025 році. Частина цих коштів буде з доходів від заморожених активів росії. Про це повідомило Міноборони.

Так, під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони Рустем Умєров обговорив з колегою із Данії Троельсом Лундом Поульсеном "данську модель".

"Перший транш - 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах Рамштайну та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.

Нагадаємо, у 2024 році ЗСУ отримали озброєння на майже 538 млн євро за "данською моделлю" підтримки оборонної промисловості.